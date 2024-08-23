ВПК, энергетики и финансовый сектор: США объявили новый масштабный пакет санкций против рф

США объявили новый пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения против около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставками товаров двойного назначения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.

Детали

Под санкции попали такие компании, как:

ООО «Экропромстрой»,

дочерняя компания «Новатэк», которой передано 40% ООО «Арктик СПГ-2»;

ООО «Межрегионстрой», которая строит объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефть»;

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), ответственная за проект «СПГ Якутия».

Санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АО «Стройсервис», и две дочерние компании «Росатома».

Санкції працюють: у ЄС впевнені, що росія бреше щодо сили своєї економіки

В санкционные списки также внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, которые обслуживают потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что США также усиливают контроль за экспортом в Россию и Беларусь и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

США не вводять нові санкції проти танкерів рф через страх росту цін на нафту - ЗМІ

В список компаний, которые подпадают под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций

Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей «Су» - добавил Ермак.

Напомним,

Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года. Санкции включают широкий спектр ограничительных мер в различных секторах, включая торговлю, финансы и транспорт.

Зеленський закликав посилювати санкційний тиск на рф, щоб москва не могла адаптуватись до обмежень