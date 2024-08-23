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ВПК, енергетики та фінансовий сектор: США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти рф

ВПК, енергетики та фінансовий сектор: США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 18120 перегляди

США ввели санкції проти 400 суб'єктів, пов'язаних з російськими енергетичним, металургійним та фінансовим секторами. Обмеження також стосуються постачальників товарів подвійного призначення та посередників з різних країн.

США оголосили новий пакет санкцій проти рф, який передбачає обмеження проти близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.

Деталі

Під санкції потрапили такі компанії, як:

  • ТОВ «Екропромстрой», 
  • дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»; 
  • ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об'єкти для проєкту «Восток Ойл» від «Роснефть»; 
  • ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект «СПГ Якутия». 

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АТ "Стройсервис", та дві дочірні компанії "Росатома".

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До санкційних списків також внесено російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

Доповнення

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив, що США також посилюють контроль за експортом до росії та білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

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До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій

Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів "Су"

- додав Єрмак. 

Нагадаємо

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року. Санкції включають широкий спектр обмежувальних заходів у різних секторах, включаючи торгівлю, фінанси та транспорт.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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