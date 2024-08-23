Байден поговорив із Зеленським перед Днем Незалежності і пообіцяв новий пакет допомоги

Президент США Джо Байден провів розмову із Президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв, що сьогодні буде оголошено про новий пакет допомоги для Києва. Про це йдеться у заяві Байденанапередодні Дня Незалежності України, передає УНН.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою.

Я розмовляв сьогодні з президентом Зеленським, щоб підтвердити це повідомлення та висловити непохитну підтримку Америки народу України. Протягом двох з половиною років вони відбивали жорстокий наступ росії, включно з поверненням більше половини території, захопленої російськими військами в перші дні війни. Вони залишилися непохитними перед обличчям жахливих військових злочинів і звірств росії. І день за днем ​​вони захищали цінності, які об’єднують людей в обох наших націях і в усьому світі, включно з незалежністю", - зазначив Байден.

Президент США також запевнив, що сьогодні буде оголошено новий пакет військової допомоги Україні.

"Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від нової тактики росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні реактивні системи, які їх захищають. Сьогодні ми також запроваджуємо нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні росії, як частину нашого незмінного зобов’язання притягнути росію до відповідальності за її агресію", - наголосив президент США.

За словами Байдена, ці дії базуються на серії історичних кроків, які США із союзниками та партнерами здійснили протягом останніх кількох місяців, щоб підтримати Україну — від передачі винищувачів F-16 до зобов’язань постачати сотні перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року, щоб швидко збільшення допомоги у сфері безпеки на передовій після ухвалення нашого законопроекту про національну безпеку.

"Минулого місяця я також зібрав 20 країн, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку, щоб сформувати Український договір, який посилить здатність України захищати себе зараз і в майбутньому. І разом із G7 ми вживаємо безпрецедентних заходів, щоб змусити росію заплатити за збитки, завдані видачею 50 мільярдів доларів позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів.

Не плекайте ілюзій: росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці", - резюмував він.

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