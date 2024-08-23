Байден поговорив із Зеленським перед Днем Незалежності і пообіцяв новий пакет допомоги

ukenru
13:46 • 7950 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 23874 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 50493 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 82654 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 138049 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180762 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260818 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166047 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141858 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128278 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127985 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 63814 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 97324 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 73966 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 59423 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 8009 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 127985 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260823 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 197285 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5401 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18531 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22654 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27834 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37970 перегляди
Актуальне
Байден поговорив із Зеленським перед Днем Незалежності і пообіцяв новий пакет допомоги

Байден поговорив із Зеленським перед Днем Незалежності і пообіцяв новий пакет допомоги

Київ • УНН

 • 101502 перегляди

Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Пакет включатиме ракети ППО, обладнання проти дронів та нові санкції проти рф.

Президент США Джо Байден провів розмову із Президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв, що сьогодні буде оголошено про новий пакет допомоги для Києва. Про це йдеться у заяві Байденанапередодні Дня Незалежності України, передає УНН.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою.

Я розмовляв сьогодні з президентом Зеленським, щоб підтвердити це повідомлення та висловити непохитну підтримку Америки народу України. Протягом двох з половиною років вони відбивали жорстокий наступ росії, включно з поверненням більше половини території, захопленої російськими військами в перші дні війни. Вони залишилися непохитними перед обличчям жахливих військових злочинів і звірств росії. І день за днем ​​вони захищали цінності, які об’єднують людей в обох наших націях і в усьому світі, включно з незалежністю", - зазначив Байден.

Президент США також запевнив, що сьогодні буде оголошено новий пакет військової допомоги Україні.

"Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від нової тактики росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні реактивні системи, які їх захищають. Сьогодні ми також запроваджуємо нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні росії, як частину нашого незмінного зобов’язання притягнути росію до відповідальності за її агресію", - наголосив президент США. 

За словами Байдена, ці дії базуються на серії історичних кроків, які США із союзниками та партнерами здійснили протягом останніх кількох місяців, щоб підтримати Україну — від передачі винищувачів F-16 до зобов’язань постачати сотні перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року, щоб швидко збільшення допомоги у сфері безпеки на передовій після ухвалення нашого законопроекту про національну безпеку.

"Минулого місяця я також зібрав 20 країн, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку, щоб сформувати Український договір, який посилить здатність України захищати себе зараз і в майбутньому. І разом із G7 ми вживаємо безпрецедентних заходів, щоб змусити росію заплатити за збитки, завдані видачею 50 мільярдів доларів позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів.

Не плекайте ілюзій: росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці", - резюмував він.

ВПК, енергетики та фінансовий сектор: США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти рф 23.08.24, 18:43 • 18120 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63