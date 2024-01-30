Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует совершить визит в Израиль с 3 по 5 февраля, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

По данным СМИ, Блинкен будет находится в стране для серии напряженных встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством Израиля военного времени.

Издание отмечает, что это будет шестой визит Блинкена в страну с начала войны в октябре.