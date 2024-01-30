Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС
Киев • УНН
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует совершить визит в Израиль с 3 по 5 февраля, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
По данным СМИ, Блинкен будет находится в стране для серии напряженных встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством Израиля военного времени.
Издание отмечает, что это будет шестой визит Блинкена в страну с начала войны в октябре.
Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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