Блінкен відвідає Ізраїль вшосте з початку війни з ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Ізраїлю з 3 по 5 лютого, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

За даними ЗМІ, Блінкен перебуватиме у країні для серії напружених зустрічей із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та керівництвом Ізраїлю військового часу.

Видання наголошує, що це буде шостий візит Блінкена до країни з початку війни в жовтні.