Блінкен відвідає Ізраїль вшосте з початку війни з ХАМАС
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Ізраїль з 3 по 5 лютого для проведення низки зустрічей з ізраїльськими лідерами, в тому числі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Ізраїлю з 3 по 5 лютого, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
За даними ЗМІ, Блінкен перебуватиме у країні для серії напружених зустрічей із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та керівництвом Ізраїлю військового часу.
Видання наголошує, що це буде шостий візит Блінкена до країни з початку війни в жовтні.