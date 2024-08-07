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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 04:03  •  11456 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может помешать достижению соглашения о прекращении огня в Газе. Он призвал стороны завершить переговоры, подчеркнув, что нет причин для задержки соглашения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит подорвать усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"Ещё одна причина, по которой мы хотим избежать эскалации, заключается в том, что она может нарушить заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Так что эскалация сама по себе - это плохо, но она также может помешать доведению [переговоров о] прекращении огня до завершения", - заявил он на пресс-конференции в Аннаполисе под Вашингтоном.

По его мнению, "нет никаких причин для того, чтобы соглашение не было вскоре заключено".

"Всем сторонам пора довести это дело до конца", - подытожил он.

Держдеп США пообіцяв Ізраїлю захист у разі нападу7 августа 2024, 00:33 • 27469 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
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