Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит подорвать усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два" госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, передает УНН.

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"Ещё одна причина, по которой мы хотим избежать эскалации, заключается в том, что она может нарушить заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Так что эскалация сама по себе - это плохо, но она также может помешать доведению [переговоров о] прекращении огня до завершения", - заявил он на пресс-конференции в Аннаполисе под Вашингтоном.

По его мнению, "нет никаких причин для того, чтобы соглашение не было вскоре заключено".

"Всем сторонам пора довести это дело до конца", - подытожил он.

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