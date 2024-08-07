Госдеп США пообещал Израилю защиту в случае нападения
Киев • УНН
Госдеп США заявил о готовности защищать Израиль от нападений и терроризма. В то же время США призывают все стороны к деэскалации и будут принимать меры для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.
США будут защищать Израиль в случае нападения на него, при этом Вашингтон предпринимает шаги по снижению напряженности в регионе. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет АР, передает УНН.
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"Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Дипломат добавил, что США примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. "Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу", - отметил он.
Миллер также обратился к правительству Ирака с призывом обеспечить безопасность и привлечь к ответственности людей, которые участвуют в атаках ливанской шиитской организации "Хезболлах".
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