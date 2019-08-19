Благотворительные организации фиксируют рекордное число беженцев в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество беженцев во всем мире в 2018 году достигло рекордного показателя в 70 млн человек. Еще никогда, с момента окончания Второй мировой войны, не было столько людей, которые бежали бы от войн, конфликтов и преследования. Об этом в воскресенье, 18 августа, накануне Всемирного дня гуманитарной помощи, отметили в организации UNO-Flüchtlingshilfe, что является немецким партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация ссылается на данные УВКБ ООН, передает УНН со ссылкой на DW.
Среди причин возникновения потоков беженцев сегодня — не только войны и преследования, но и последствия изменения климата, отметили в организации, сообщает агентство dpa.
Благотворительная организация SOS Children’s Villages этот день также отметили, что в 2018 году были убиты или ранены около 12 тысяч детей, тысячи были похищены и привлеченные к боевым действиям, еще сотни тысяч вынуждены были пережить тяжелые психологические травмы. Больше всего детей убиты или ранены в Афганистане (3062), Сирии (1854) и Йемене. В организации отметили, что реальные цифры жертв, которые не охвачены статистикой, значительно выше.
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Во Всемирный день гуманитарной помощи 19 августа чествуют тех, кто помогает людям в беде. Только для УВКБ ООН во всем мире работают около 16 тысяч человек в 134 странах, 90 процентов из них — в кризисных зонах и в непосредственном контакте с беженцами.
Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года Сирия оставалась страной, где зафиксировано найбольшее количество погибших представителей гуманитарных организаций в мире. С начала этого года там во время оказания гуманитарной помощи были убиты 18 человек. Эти данные были обнародованы 14 августа в отчете международной гуманитарной организации CARE. Таким образом, Сирия уже третий раз подряд возглавляет трагический список в отчете организации.
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Всего за первые шесть месяцев года во время выполнения гуманитарных миссий в мире погибли 57 человек: кроме 18 в Сирии, еще семеро — в Афганистане, по пять — в Демократической Республике Конго, Йемене и Центральоафриканський Республике, трое — в Нигерии.