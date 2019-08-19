Благотворительные организации фиксируют рекордное число беженцев в мире

Среди причин возникновения потоков беженцев сегодня — не только войны и преследования, но и последствия изменения климата, отметили в организации, сообщает агентство dpa.

Благотворительная организация SOS Children’s Villages этот день также отметили, что в 2018 году были убиты или ранены около 12 тысяч детей, тысячи были похищены и привлеченные к боевым действиям, еще сотни тысяч вынуждены были пережить тяжелые психологические травмы. Больше всего детей убиты или ранены в Афганистане (3062), Сирии (1854) и Йемене. В организации отметили, что реальные цифры жертв, которые не охвачены статистикой, значительно выше.

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Во Всемирный день гуманитарной помощи 19 августа чествуют тех, кто помогает людям в беде. Только для УВКБ ООН во всем мире работают около 16 тысяч человек в 134 странах, 90 процентов из них — в кризисных зонах и в непосредственном контакте с беженцами.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года Сирия оставалась страной, где зафиксировано найбольшее количество погибших представителей гуманитарных организаций в мире. С начала этого года там во время оказания гуманитарной помощи были убиты 18 человек. Эти данные были обнародованы 14 августа в отчете международной гуманитарной организации CARE. Таким образом, Сирия уже третий раз подряд возглавляет трагический список в отчете организации.

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Всего за первые шесть месяцев года во время выполнения гуманитарных миссий в мире погибли 57 человек: кроме 18 в Сирии, еще семеро — в Афганистане, по пять — в Демократической Республике Конго, Йемене и Центральоафриканський Республике, трое — в Нигерии.