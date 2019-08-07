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В Італії посилили штраф за врятованих у морі мігрантів

В Італії посилили штраф за врятованих у морі мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Італії судам та організаціям, які рятують мігрантів у Середземному морі, загрожуватиме штраф у розмірі до одного мільйона євро. Про це повідомили прес-служба Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

Парламент Італії підвищив розмір штрафу і дав дозвіл на автоматичну конфіскацію суден. В ООН стверджують, що такі заходи суперечать міжнародним зобов'язанням Італії й приведуть до зростання випадків загибелі людей на цьому небезпечному маршруті.

"Згідно зі змінами прийнятим парламентом, розмір штрафу для приватних суден, які рятують людей і які порушили заборону на вхід у територіальні води Італії, підвищений до одного мільйона євро", - зазначив прес-секретар УВКБ Чарлі Якслі.

Закон також дає право на конфіскацію рятувальних суден.

Додамо, що у 2019 році Середземне море перепливли чотири тисяч біженців і мігрантів — на 80 відсотків менше, ніж у перші сім місяців 2018 року. В останні кілька днів при спробі перебратися в Європу по Середземному морю потонули приблизно 20 осіб.

Нагадаємо, раніше італійська влада не дозволяла увійти в порт Лампедузи судну Sea Watch, де перебувають врятовані в морі мігранти. 

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