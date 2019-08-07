В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Италии судам и организациям, которые спасают мигрантов в Средиземном море, грозит штраф в размере до одного миллиона евро. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций, передает УНН.
Парламент Италии повысил размер штрафа и дал разрешение на автоматическую конфискацию судов. В ООН утверждают, что такие меры противоречат международным обязательствам Италии и приведут к росту случаев гибели людей на этом опасном маршруте.
"Согласно изменениям принятым парламентом, размер штрафа для частных судов, котоые спасают людей и которые нарушили запрет на вход в территориальные воды Италии, повышенный до одного миллиона евро", - отметил пресс-секретарь УВКБ Чарли Яксли.
Закон также дает право на конфискацию спасательных судов.
Добавим, что в 2019 году Средиземное море переплыли четыре тысячи беженцев и мигрантов - на 80 процентов меньше, чем в первые семь месяцев 2018 года. В последние несколько дней при попытке перебраться в Европу по Средиземному морю утонули примерно 20 человек.
Напомним, ранее итальянская власть не позволяла войти в порт Лампедузы судну Sea Watch, где находятся спасенные в море мигранты.