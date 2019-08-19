Благодійні організації наголошують на рекордному числі біженців у світі

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість біженців у всьому світі в 2018 році сягнуло рекордного показника в 70 мільйонів людей. Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування. Про це у неділю, 18 серпня, напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, зазначили в організації UNO-Flüchtlingshilfe, що є німецьким партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація посилається на дані УВКБ ООН, передає УНН із посиланням на DW.