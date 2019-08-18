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Іспанія готова прийняти судно Open Arms з мігрантами на борту

Іспанія готова прийняти судно Open Arms з мігрантами на борту

Київ • УНН

 • 8188 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Глава уряду Іспанії Педро Санчес заявив про готовність країни прийняти судно Open Arms, на борту якого й досі перебувають понад сто мігрантів, врятованих у Середземному морі. Про відповідну пропозицію Санчес написав у соціальній мережі Twitter у неділю, 18 серпня, передає УНН із посиланням на DW.

Очільник іспанського уряду запропонував висадити мігрантів з Open Arms у порту Альхесірас, розташованому в Андалусії. “Іспанія завжди реагувала на гуманітарні кризи. Необхідно знайти впорядковане та гуманне загальноєвропейське рішення на виклик, створений міграцією, з огляду на європейські цінності прогресу та гуманізму”, — написав Санчес, цитує агентство Reuters.

Також у іспанському уряді повідомили, що одразу після висадки у Альхесірасі мігрантів з Open Arms, окрім Іспанії, готові розподілити між собою Франція, Люксембург, Німеччина, Португалія та Румунія.

Утім, пропозицію Санчеса майже одразу відхилили в іспанській благодійній організації Proactiva Open Arms, що є власником судна із мігрантами. За словами речниці Open Arms, вони не можуть пристати на пропозицію Санчеса через “надзвичайну ситуацію” на борту. Як стверджують в організації, перехід судна в Альхесірас тривав би шість діб.

Судно, що підібрало мігрантів поблизу берегів Лівії, продовжує чекати неподалік від острова Лампедуза на дозвіл висадити врятованих в італійському порту. Деякі з мігрантів перебувають на ньому вже понад два тижні. Раніше у Open Arms оприлюднили відео, на якому видно, як декілька мігрантів стрибнули з судна, аби спробувати досягти берега уплав, але їх швидко перехопили та повернули на судно.

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За словами засновника благодійної організації Оскара Кампса, мігранти на борту перебувають в “непридатних” умовах — між ними почали спалахувати конфлікти та бійки. Кампс також закинув міністру внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні бажання набрати політичні бали завдяки цій кризі. “Що ще потрібно Маттео Сальвіні для його політичної кампанії? Смерті?” — написав Кампс у Twitter.

Глава МВС Італії заборонив мігрантам з Open Arms сходити на італійський берег, зробивши виняток лише для 27 неповонолітніх, які залишили борт судна напередодні.

Сальвіні наполягає на тому, що інспекція італійських лікарів не засвідчила жодних ознак санітарної “надзвичайної ситуації” на борту, про яку заявляли у благодійній організації. “Вони кажуть нам, аби ми дозволили хворим залишити човен, а вони виявляються здоровими, вони кажуть нам, аби ми дозволили дітям залишити човен, а багато з них виявляються дорослими, ми перевірили судно — там немає медичних проблем”, — зазначив Сальвіні.

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