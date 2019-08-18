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Испания готова принять судно Open Arms с мигрантами на борту

Испания готова принять судно Open Arms с мигрантами на борту

Киев  •  УНН

 • 8186 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил о готовности страны принять судно Open Arms, на борту которого до сих пор находятся более ста мигрантов, оставшихся в Средиземном море. О соответствующее предложение Санчес написал в социальной сети Twitter в воскресенье, 18 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава испанского правительства предложил высадить мигрантов из Open Arms в порту Альхесирас, расположенном в Андалусии. “Испания всегда реагировала на гуманитарные кризисы. Необходимо найти упорядоченное и гуманное общеевропейское решение на вызов, созданный миграцией, учитывая европейские ценности прогресса и гуманизма”, — написал Санчес, цитирует агентство Reuters.

Также в испанском правительстве сообщили, что сразу после высадки в Альхесирасе мигрантов из Open Arms, кроме Испании, готовы распределить между собой Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Румыния.

Впрочем, предложение Санчеса почти сразу отклонили в испанской благотворительной организации Proactiva Open Arms, что является собственником судна с мигрантами. По словам пресс-секретаря Open Arms, они не могут принять предложение Санчеса из-за “чрезвычайной ситуации” на борту. Как утверждают в организации, переход судна в Альхесирас продолжался бы шесть суток.

Судно, которое подобрало мигрантов у берегов Ливии, продолжает ждать неподалеку от острова Лампедуза на разрешение высадить спасенных в итальянском порту. Некоторые из мигрантов находятся на нем уже более двух недель. Ранее в Open Arms обнародовали видео, на котором видно, как несколько мигрантов прыгнули с судна, чтобы попытаться достичь берега вплавь, но их быстро перехватили и вернули на судно.

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По словам основателя благотворительной организации Оскара Кампс, мигранты на борту находятся в “неподходящих” условиях — между ними начали вспыхивать конфликты и драки. Кампс также забросил министру внутренних дел Италии Сальвини желание набрать политические очки благодаря этому кризису. “Что еще нужно Сальвини для его политической кампании? Смерти?”- написал Кампс в Twitter.

Глава МВД Италии запретил мигрантам из Open Arms сходить на итальянский берег, сделав исключение лишь для 27 несовершеннолетних, которые покинули борт судна накануне.

Сальвини настаивает на том, что инспекция итальянских врачи не показала никаких признаков санитарной “чрезвычайной ситуации” на борту, о которой заявляли в благотворительной организации. “Они говорят нам, чтобы мы позволили больным оставить лодку, а они оказываются здоровыми, они говорят нам, чтобы мы позволили детям оставить лодку, а многие из них оказываются взрослыми, мы проверили судно — там нет медицинских проблем”, — отметил Сальвини.

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