Кілька країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Шість країн Європи погодилися прийняти 147 мігрантів з Ірану та Іраку, які перебувають на судні Open Arms з 2 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.
Так, прийняти біженців погодилися Румунія, Німеччина, Франція, Португалія та Люксембург. Нині судно перебуває неподалік італійського острова Лампедуза, проте досі не отримало дозволу зайти в його порт.
Нагадаємо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня очікує в Середземному морі, поки його прийме якийсь із європейських портів.
Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну з врятованими у Середземному морі біженцями на борту увійти в територіальні води Італії.