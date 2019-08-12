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Італія дозволила зійти на берег 29 мігрантам

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. До південного узбережжя Італії в неділю, 11 серпня, прибув вітрильник з 16 мігрантами на борту, більшість із яких - вихідці з Ірану та Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання RaiNews.

За інформацією порталу, патруль фінансової поліції виявив біженців біля берегів Апулії і доставив їх до порту міста Отранто.

Зазначається, що на борту вітрильника перебували сім'ї з дітьми, а також двоє чоловіків, яких затримали за підозрою у нелегальному перевезенні людей.

Мігрантам надають підтримку працівники Червоного Хреста.

Раніше цього ж дня на острові Мареттімо на захід від Сицилії висадилися 13 мігрантів, які припливли на невеликому рибальському човні з Північної Африки.

Десять чоловіків, одна жінка і двоє дітей були доставлені в табір біженців, розташований поблизу міста Трапані на Сицилії.

Нагадаємо, в Італії посилили штраф за врятованих у морі мігрантів.

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