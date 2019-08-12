Італія дозволила зійти на берег 29 мігрантам

КИЇВ. 12 серпня. УНН. До південного узбережжя Італії в неділю, 11 серпня, прибув вітрильник з 16 мігрантами на борту, більшість із яких - вихідці з Ірану та Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на італійське видання RaiNews.