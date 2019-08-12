Италия позволила сойти на берег 29 мигрантам

КИЕВ. 12 августа. УНН. К южному побережью Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, большинство из которых - выходцы из Ирана и Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание RaiNews.