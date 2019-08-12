Италия позволила сойти на берег 29 мигрантам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. К южному побережью Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, большинство из которых - выходцы из Ирана и Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание RaiNews.
По информации портала, патруль финансовой полиции обнаружил беженцев у берегов Апулии и доставил их в порт города Отранто.
Отмечается, что на борту парусника находились семьи с детьми, а также двое мужчин, задержанных по подозрению в нелегальной перевозке людей.
Мигрантам оказывают поддержку работники Красного Креста.
Ранее этот же день на острове Маретт к западу от Сицилии высадились 13 мигрантов, которые приплыли на небольшой рыбацкой лодке из Северной Африки.
Десять мужчин, одна женщина и двое детей были доставлены в лагерь беженцев, расположенный вблизи города Трапани на Сицилии.
Напомним, в Италии усилили штраф за спасенных в море мигрантов.