Несколько стран ЕС согласились принять 147 беженцев из судна у берегов Италии

Так, принять беженцев согласились Румыния, Германия, Франция, Португалия и Люксембург. Сейчас судно находится неподалеку итальянского острова Лампедуза, однако до сих пор не получило разрешения зайти в его порт.

Напомним, испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту со 2 августа ожидает в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.

Административный суд в Риме своим решением в среду, 14 августа, разрешил судну со спасенными в Средиземном море беженцами на борту войти в территориальные воды Италии.

Напомним, Италия позволила сойти на берег 29 мигрантам.