Несколько стран ЕС согласились принять 147 беженцев из судна у берегов Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Шесть стран Европы согласились принять 147 мигрантов из Ирана и Ирака, находящихся на судне Open Arms со 2 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Так, принять беженцев согласились Румыния, Германия, Франция, Португалия и Люксембург. Сейчас судно находится неподалеку итальянского острова Лампедуза, однако до сих пор не получило разрешения зайти в его порт.
Напомним, испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту со 2 августа ожидает в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.
Административный суд в Риме своим решением в среду, 14 августа, разрешил судну со спасенными в Средиземном море беженцами на борту войти в территориальные воды Италии.