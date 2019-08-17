В Італії дозволили евакуювати дітей з судна з мігрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні дозволив евакуювати три десятки неповнолітніх, які перебувають вже близько двох тижнів на борту рятувального судна Open Arms біля берегів італійського острова Лампедуза. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.
Після евакуації дітей на борту залишиться ще близько ста мігрантів. Про їхню долю поки нічого не відомо. Проте активісти звертають увагу на те, що ситуація на судні залишається критичною.
"На сьогоднішній день ми не можемо нести відповідальність і гарантувати безпеку тим, хто перебуває на борту рятувального судна Open Arms. 134 мігрантам, а також 19 добровольцям складно зберігати спокій. Він може бути порушений у будь-який момент. Є безліч різних способів заподіяти собі шкоду або покінчити життя самогубством на борту судна, ми не в змозі вирішити цю проблему. У нас немає можливості контролювати мігрантів на борту", - зазначив засновник Open Arms Оскар Кампс.
За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року в Європу по Середземному морю прибули понад 34 тисячі мігрантів і біженців. У дорозі загинули або зникли безвісти близько 700 осіб.
Раніше кілька країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії.