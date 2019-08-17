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В Италии разрешили эвакуировать детей с судна с мигрантами

В Италии разрешили эвакуировать детей с судна с мигрантами

Киев  •  УНН

 • 12758 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини разрешил эвакуировать три десятка несовершеннолетних, находящихся уже около двух недель на борту спасательного судна Open Arms у берегов итальянского острова Лампедуза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.

После эвакуации детей на борту останется ещё около ста мигрантов. Об их участи пока ничего не известно. Тем не менее активисты обращают внимание на то, что ситуация на судне остается критической.

"На сегодняшний день мы не можем нести ответственность и гарантировать безопасность тем, кто находятся на борту спасательного судна Open Arms. 134 мигрантам, а также 19 добровольцам сложно сохранять спокойствие. Оно может быть нарушено в любой момент. Есть множество различных способов причинить себе вред или покончить жизнь самоубийством на борту судна, мы не в состоянии решить эту проблему. У нас нет возможности контролировать мигрантов на борту", - отметил основатель Open Arms Оскар Кампс.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли свыше 34 тысяч мигрантов и беженцев. В пути погибли или пропали без вести около 700 человек.

Ранее несколько стран ЕС согласились принять 147 беженцев из судна у берегов Италии.

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