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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 09:59  •  6428 просмотра

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Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны.

По случаю Международного дня защиты детей сеть магазинов EVA запускает благотворительный сбор "На щастя" в поддержку детей-сирот – подопечных проекта "Дитинство без війни" Фонда Руслана Шостака.

Присоединиться к инициативе можно в магазинах сети EVA с 30 мая по 4 сентября 2024 года, сделав на кассе перевод от 1 гривны. Собранные средства будут перечислены благотворительному Фонду Руслана Шостака и использованы для закрытия текущих потребностей подопечных проекта "Дитинство без війни".

"Мы искренне благодарны сети магазинов EVA и ее клиентам, за системную поддержку нашего проекта. Каждый благотворительный взнос предоставляет возможность создавать лучшие условия для детей-сирот, даря им шанс на счастливое детство. Совместными усилиями мы можем сделать мир вокруг них лучше. Дать возможность учиться, развиваться, и находиться в безопасности, как можно дальше от войны", – отметила Евгения Бут, директор Благотворительного фонда Руслана Шостака.

 "Дитинство без війни" - крупнейшая централизованная инициатива эвакуации детей из Украины во время войны, ради их спасения и сохранения здоровья. 

"Уже более двух лет проект "Дитинство без війни" создает безопасное пространство для сотен украинских мальчиков и девочек, а EVA с первых дней оказывает ему поддержку. За это время клиенты сети передали в пользу проекта более 7,4 млн грн в виде бонусов программы лояльности. Это результат приобщения более 400 тыс. человек", – рассказала руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик.

Однако проживание, питание, надлежащее медицинское сопровождение, обучение, обеспечение возможностей для развития детей, находящихся под опекой команды проекта, требуют постоянных поступлений средств от благотворителей. Именно поэтому каждый вклад важен. Присоединяйтесь и подарите детям детство без войны!

С официальными условиями проекта можно ознакомиться на сайте EVA.UA.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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