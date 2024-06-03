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Благодійний збір "На щастя" - для перебування у безпеці дітей, врятованих від війни

Благодійний збір "На щастя" - для перебування у безпеці дітей, врятованих від війни

Київ • УНН

 • 99888 перегляди

Благодійний збір "На щастя" - для перебування у безпеці дітей, врятованих від війни.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей мережа магазинів EVA запускає благодійний збір "На щастя" на підтримку дітей-сиріт – підопічних проєкту "Дитинство без війни" Фонду Руслана Шостака.

Долучитися до ініціативи можна в магазинах мережі EVA з 30 травня по 4 вересня 2024 року, зробивши на касі переказ від 1 гривні. Зібрані кошти будуть перераховані Благодійному Фонду Руслана Шостака та використані для закриття поточних потреб підопічних проєкту "Дитинство без війни".

"Ми щиро вдячні мережі магазинів EVA та її клієнтам, за системну підтримку нашого проєкту. Кожен благодійний внесок надає можливість створювати кращі умови для дітей-сиріт, даруючи їм шанс на щасливе дитинство. Спільними зусиллями ми можемо зробити світ навколо них кращим місцем. Дати можливість навчатися, розвиватися, і перебувати у безпеці, якнайдалі від війни", – зазначила Євгенія Бут, директорка Благодійного фонду Руслана Шостака.

"Дитинство без війни" – найбільша централізована ініціатива евакуації дітей з України під час війни, заради їхнього порятунку та збереження здоров’я. 

"Уже понад два роки проєкт "Дитинство без війни" створює безпечний простір для сотень українських хлопчиків та дівчат, а EVA з перших днів надає йому підтримку. За цей час клієнти мережі передали на користь проєкту понад 7,4 млн грн у вигляді бонусів програми лояльності. Це результат долучення понад 400 тис. людей", – розповіла керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

Проте проживання, харчування, належний медичний супровід, навчання, забезпечення можливостей для розвитку дітей, які перебувають під опікою команди проєкту, вимагають постійних надходжень коштів від благодійників. Саме тому кожен внесок важливий. Долучайтесь та подаруйте дітям дитинство без війни!

З офіційними умовами проєкту можна ознайомитись на сайті EVA.UA.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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