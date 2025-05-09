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Благодаря помощи GEM, поврежденное российской атакой помещение налоговой в Днепре оперативно восстановлено - Кравченко

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Помещение налоговой области в Днепре, поврежденное российской атакой, восстановлено с помощью Global Empowerment Mission (GEM) и Фонда Говарда Г. Баффета. GEM также поможет восстановить налоговые в Полтаве и на Харьковщине.

Благодаря помощи GEM, поврежденное российской атакой помещение налоговой в Днепре оперативно восстановлено - Кравченко

При поддержке GEM в здании ГУ ГНС Днепропетровской области заменено 276 м2 окон, поврежденных в результате обстрелов рф. Организация также поможет восстановить налоговые помещения в Полтаве и на Харьковщине. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Чуть больше месяца назад после одной из очередных атак россиян на Днепр было повреждено помещение налоговой области – выбито значительное количество окон. Уже сегодня – все восстановлено

- заявил Кравченко.

Он отметил, что помогли это сделать в такие короткие сроки партнеры и настоящие друзья – некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF). 

С GЕM нас связывает история, которая началась еще во времена, когда я возглавлял ОВА. Они помогли установить в домах жителей Киевщины, пострадавших от российских атак, окна на 3 млн долларов. Сегодня они подставили свое дружеское плечо налоговикам

- сообщил Кравченко.

В здании ГУ ГНС Днепропетровской области демонтировали поврежденные огромные нестандартные конструкции, установили новые окна и вернули зданию ее функциональность. В общей сложности заменено 276 м2 поврежденных металлопластиковых и деревянных блоков со стеклопакетами.

GEM также помогает восстановить еще два помещения налоговой – в Полтаве и на Харьковщине. Они тоже повреждены в результате российских ударов.   

Спасибо команде GEM и ее основателю Майку Каппони. Так выглядит настоящая дружба. Когда помогают не потому, что надо — а потому, что не могут иначе.

- акцентировал Председатель ГНС.

Напомним

Ночью 27 марта во время массированного удара российскими дронами по Днепру получило повреждения здание управления Государственной налоговой службы Украины в Днепропетровской области.

 В результате атаки были выбиты окна, посекло фасад здания. Пострадавших и погибших не было. На месте работали коммунальные службы, а глава ГНС пообещал днепровским коллегам максимальную помощь в восстановлении здания.

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