Завдяки допомозі GEM, пошкоджене російською атакою приміщення податкової у Дніпрі оперативно відновлене - Кравченко

За підтримки GEM у будівлі ГУ ДПС Дніпропетровської області замінено 276 м2 вікон, пошкоджених внаслідок обстрілів рф. Організація також допоможе відновити податкові приміщення у Полтаві та на Харківщині. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.



Трохи більше місяця тому після однієї з чергових атак росіян на Дніпро було пошкоджено приміщення податкової області – вибита значна кількість вікон. Вже сьогодні – все відновлено

Він зазначив, що допомогли це зробити в такі короткі терміни партнери та справжні друзі – некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Г. Баффетта (HGBF).

З GЕM нас пов’язує історія, яка почалася ще в часи, коли я очолював ОВА. Вони допомогли встановити в будинках мешканців Київщини, які постраждали від російських атак, вікна на 3 млн доларів. Сьогодні вони підставили своє дружнє плече податківцям