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Завдяки допомозі GEM, пошкоджене російською атакою приміщення податкової у Дніпрі оперативно відновлене - Кравченко

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Приміщення податкової області в Дніпрі, пошкоджене російською атакою, відновлено за допомогою Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Г. Баффетта. GEM також допоможе відновити податкові в Полтаві та на Харківщині.

Завдяки допомозі GEM, пошкоджене російською атакою приміщення податкової у Дніпрі оперативно відновлене - Кравченко

За підтримки GEM у будівлі ГУ ДПС Дніпропетровської області замінено 276 м2 вікон, пошкоджених внаслідок обстрілів рф. Організація також допоможе відновити податкові приміщення у Полтаві та на Харківщині. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Трохи більше місяця тому після однієї з чергових атак росіян на Дніпро було пошкоджено приміщення податкової області – вибита значна кількість вікон. Вже сьогодні – все відновлено

- заявив Кравченко.

Він зазначив, що допомогли це зробити в такі короткі терміни партнери та справжні друзі – некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Г. Баффетта (HGBF). 

З GЕM нас пов’язує історія, яка почалася ще в часи, коли я очолював ОВА. Вони допомогли встановити в будинках мешканців Київщини, які постраждали від російських атак, вікна на 3 млн доларів. Сьогодні вони підставили своє дружнє плече податківцям

- повідомив Кравченко.

В будівлі ГУ ДПС Дніпропетровської області демонтували пошкоджені величезні нестандартні конструкції, встановили нові вікна та повернули будівлі її функціональність. Загалом замінено 276 м2 пошкоджених металопластикових та дерев’яних блоків зі склопакетами.

GEM також допомагає відновити ще два приміщення податкової – у Полтаві та на Харківщині. Вони теж пошкоджені внаслідок російських ударів.   

Дякую команді GEM та її засновнику Майку Каппоні. Так виглядає справжня дружба. Коли допомагають не тому, що треба — а тому, що не можуть інакше

- акцентував Голова ДПС.

Нагадаємо

Вночі 27 березня під час масованого удару російськими дронами по Дніпру зазнала пошкоджень будівля управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області.

 Внаслідок атаки були вибиті вікна, посікло фасад будівлі. Постраждалих і загиблих не було. На місці працювали комунальні служби, а голова ДПС пообіцяв дніпровським колегам максимальну допомогу у відновленні будівлі.

Ольга Розгон

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