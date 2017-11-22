БК Бостон завоевал 16 победу подряд в НБА

"Селтикс" только в овертайме сломили сопротивление "Далласа" 110: 102 и праздновали уже 16 подряд победу в НБА.

Таким образом, "Бостон" повторил четвертую лучшую серию в клубной истории. Лучший результат в своей истории клуб продемонстрировал в сезоне-2008/09 - 19 побед подряд.

Кроме того, "Селтикс" стали двадцать третьей командой в истории НБА, которая выиграла 16 или более матчей подряд в течение одного сезона. С 22-х предыдущих обладателей этого достижения 12 доходили до финала НБА, и 10 в результате завоевывали титул чемпионов.

Примечательно, что лидер "кельтов" Кайри Ирвинг набрал 47 очков. В составе "Маверикс" 31 пункт набрал Харрисон Барнс, а ветеран из Германии Дирк Новицки оформил дабл-дабл - 14 + 12 подборов.

Заметим, что "Бостон" уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, потерпев лишь два поражения. "Даллас" занимает последнее место в таблице на Западе, клуб проиграл пятнадцатый встреча с 18.