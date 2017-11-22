БК Бостон завоював 16 поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Перемога"Бостон Селтікс" над "Далас Маверікс" призвела до збільшення переможної серії команди в регулярному сезоні НБА, передає УНН з посиланням на ESPN.
"Селтікс" тільки в овертаймі зламали опір "Даласа" 110:102 та святкували вже 16 підряд звитягу в НБА.
Таким чином, "Бостон" повторив четверту найкращу серію у клубній історії. Кращий результат у своїй історії клуб продемонстрував в сезоні-2008/09 - 19 перемог поспіль.
Окрім того, "Селтікс" стали 23-ю командою в історії НБА, яка виграла 16 або більше матчів поспіль протягом одного сезону. З 22-х попередніх володарів цього досягнення 12 доходили до фіналу НБА, і 10 в результаті завойовували титул чемпіонів.
Примітно, що лідер "кельтів" Кайрі Ірвінг набрав 47 очок. У складі "Маверікс" 31 пункт набрав Харрісон Барнс, а ветеран з Німеччини Дірк Новіцкі оформив дабл-дабл – 14 + 12 підбирань.
Зауважимо, що "Бостон" впевнено лідирує в турнірній таблиці Східної конференції, зазнавши лише дві поразки. "Даллас" займає останнє місце в таблиці на Заході, клуб програв 15-у зустріч із 18.