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БК Бостон завоював 16 поспіль перемогу в НБА

БК Бостон завоював 16 поспіль перемогу в НБА

Київ • УНН

 • 16459 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Перемога"Бостон Селтікс" над "Далас Маверікс" призвела до збільшення переможної серії команди в регулярному сезоні НБА, передає УНН з посиланням на ESPN.

"Селтікс" тільки в овертаймі зламали опір "Даласа" 110:102 та святкували вже 16 підряд звитягу в НБА.

Таким чином, "Бостон" повторив четверту найкращу серію у клубній історії. Кращий результат у своїй історії клуб продемонстрував в сезоні-2008/09 - 19 перемог поспіль.

Окрім того, "Селтікс" стали 23-ю командою в історії НБА, яка виграла 16 або більше матчів поспіль протягом одного сезону. З 22-х попередніх володарів цього досягнення 12 доходили до фіналу НБА, і 10 в результаті завойовували титул чемпіонів.

Примітно, що лідер "кельтів" Кайрі Ірвінг набрав 47 очок. У складі "Маверікс" 31 пункт набрав Харрісон Барнс, а ветеран з Німеччини Дірк Новіцкі оформив дабл-дабл – 14 + 12 підбирань.

Зауважимо, що "Бостон" впевнено лідирує в турнірній таблиці Східної конференції, зазнавши лише дві поразки. "Даллас" займає останнє місце в таблиці на Заході, клуб програв 15-у зустріч із 18.

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