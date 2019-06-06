Бизнесмен пойдет под суд за завладение деньгами столичного метро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрядчик предстал перед судом по факту завладения средствами КП "Киевский метрополитен". Речь идет о 100 тысячах гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения заместителем директора частного предприятия-подрядчика средствами КП "Киевский метрополитен". Обвинительный акт по ч. 1 ст. 364-1 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу", - указали в прокуратуре.
Как отмечается, следствием установлено, что после победы на тендере предприятие выполняло ремонтные работы на базе отдыха КП "Киевский метрополитен". "При этом, в нарушение требований действующего законодательства подрядчик завысил стоимость выполненных работ, чем вызвал ущерб общественным интересам на сумму в размере 100 тыс. грн", - добавили в ведомстве.
По результатам расследования, как указано, ущерб, нанесенный КП "Киевский метрополитен" возмещен в полном объеме.
Напомним, директора ДЮСШ заподозрили в растрате 700 тыс. грн государственных средств.