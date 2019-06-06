Директор ДЮСШ розтратив майже 700 тис. грн державних коштів

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Директору однієї з ДЮСШ Черкас повідомили про підозру в привласненні та заволодінні бюджетними коштами на суму 670 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Слідство встановлено, що зловмисник, за попередньою змовою з виконавчим директором та підприємцем, сприяв привласненню чужого майна – коштів місцевого бюджету, внесенню завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з виконання робіт капітального ремонту будівлі ДЮСШ з веслування та заволодінню коштами місцевого бюджету в розмірі 670 тис. грн..

На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів директору спортивної школи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособник у вчиненні привласнення, заволодіння чужим майном, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (пособник у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ викрила депутатів на "списанні" грошей з бюджету як зарплат.

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