СБУ викрила депутатів на "списанні" грошей з бюджету як зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Служба безпеки України на Одещині викрила схему розкрадання державних коштів із місцевого бюджету, збитки оцінюють у понад 5 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
"На Одещині співробітники спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили протиправний механізм привласнення державних коштів із місцевого бюджету", - вказали у СБУ.
Оперативники спецслужби, як зазначається, встановили, що "депутати однієї з селищних рад спільно з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом кількох років списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб під час нарахування заробітної плати". "Також посадовці укладали "фіктивні" угоди з благоустрою із наближеними до них комерційними структурами та підписували акти нібито виконаних будівельних та ремонтних робіт", - додали у СБУ.
За попередніми підрахунками, своєю діяльністю зловмисники завдали збитки місцевому бюджету на більше ніж 5 мільйонів гривень.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи фігурантів справи та вилучили чисельну документацію, що підтверджує їхню протиправну діяльність.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.
Нагадаємо, у мерії Одеси 28 травня проводили обшуки. Після обшуків у міськраді Одеси затримали чиновника та директора зоопарку.