Після обшуків у мерії Одеси затримали директора зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Працівника Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та директора комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" затримали в Одесі під час одержання 3 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.
"...на гарячому викрито головного спеціаліста відділу Одеської міської ради та директора КУ "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення", - вказали у ГПУ.
Як зазначається, під час досудового розслідування задокументовано факт вимагання та отримання головним спеціалістом відділу Одеської міської ради та директором комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" неправомірної вигоди у 3 тис. доларів США для себе за сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення комунальної власності, розташованого на території Одеського зоопарку, для підприємницької діяльності.
"Зловмисників викрито на гарячому та 28.05.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України", - додали у ГПУ.
"На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів", - додали у Генпрокуратурі.
"Обшуки в Одесі? В зоопарку? Так, хабар на 3 000 дол. США", - прокоментувала у Twitter прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
Нагадаємо, у мерії Одеси 28 травня проводили обшуки.