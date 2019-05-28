После обысков в мэрии Одессы задержали директора зоопарка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сотрудника Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета и директора коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения" задержали в Одессе во время получения 3 тыс. долл. взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"...на горячем разоблачен главный специалист отдела Одесского городского совета и директор КУ "Одесский зоологический парк общегосударственного значения", - указали в ГПУ.
Как отмечается, в ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства и получения главным специалистом отдела Одесского городского совета и директором коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения" неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов США для себя за содействие в предоставлении в аренду нежилого помещения коммунальной собственности, расположенного на территории Одесского зоопарка, для предпринимательской деятельности.
"Злоумышленники разоблачены на горячем и 28.05.2019 задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили в ГПУ.
"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Готовятся ходатайства в суд об избрании задержанным меры пречечения", - добавили в Генпрокуратуре.
"Обыски в Одессе? В зоопарке? Да, взятка в 3000 долл. США", - прокомментировала в Twitter пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
Напомним, в мэрии Одессы 28 мая проводили обыски.