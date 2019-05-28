В мерії Одеси проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Співробітники Національної поліції проводять невідкладні слідчі дії в одному з департаментів мерії міста Одеси. Про це в коментарі УНН повідомила речник Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська.
"Проводяться слідчі дії у зв’язку з тим, що посадові особи одного з департаментів були викриті у хабарництві. Наразі (у мерії Одеси – ред.) проводяться першочергові слідчі дії", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста щодо обшуків у мерії.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня правоохоронці провели обшуки у Департаменті енергоефективності Миколаївської міськради.
Нагадаємо, у лютому цього року в Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради поліція вже проводила обшук.