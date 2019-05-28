В мэрии Одессы проводят обыски

"Проводятся следственные действия в связи с тем, что должностные лица одного из департаментов были уличены во взяточничестве. Сейчас (в мэрии Одессы - ред.) проводятся первоочередные следственные действия", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста про обыски в мэрии.



Как сообщал УНН, ранее на этой неделе правоохранители провели обыски в Департаменте энергоэффективности Николаевской горсовета.



Напомним, в феврале этого года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция уже проводила обыск.