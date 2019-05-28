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19:45 • 35075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121996 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111353 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137577 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

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В мэрии Одессы проводят обыски

В мэрии Одессы проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 12268 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Сотрудники Национальной полиции проводят неотложные следственные действия в одном из департаментов мэрии города Одессы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.

"Проводятся следственные действия в связи с тем, что должностные лица одного из департаментов были уличены во взяточничестве. Сейчас (в мэрии Одессы - ред.) проводятся первоочередные следственные действия", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста про обыски в мэрии.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе правоохранители провели обыски в Департаменте энергоэффективности Николаевской горсовета.

Напомним, в феврале этого года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция уже проводила обыск.

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