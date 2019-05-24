У Департаменті енергоефективності Миколаївської міськради знову проводять обшуки

"Сьогодні, 24 травня, з самого ранку до департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради нагрянули з обшуком представники СУ ГУНП в Миколаївській області в рамках кримінального провадження за номером 12018150000000241", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у мерії, це вже втретє у департаменті шукають документ "Схему теплопостачання міста Миколаєва", яка була успішно затверджена у Мінрегіонбуді та передана слідчим.

"Враховуючи частоту обшуків та ту неймовірну наснагу, з якою вони проводяться, вважаємо їх політичним замовленням. Такі дії покликані не лише заплямувати департамент енергетики, а й заблокувати його роботу, адже співробітників департаменту не пускали на робочі місця, тримаючи їх у коридорі, випускаючи лише до вбиральні, і то після кількоразових прохань", - додали у Департаменті.

Нагадаємо, у лютому цього року в Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради поліція вже проводила обшук.

Як повідомляв УНН, посадовців Миколаївської міськради підозрюють у розкраданні бюджету.