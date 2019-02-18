Посадовців Миколаївської міськради підозрюють у розкраданні бюджету

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні у Миколаївській міській раді слідчі проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом розтрати майна. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.

"Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за фактами розтрати чужого майна службовими особами Миколаївської міської ради", - повідомляє прес-служба.

Встановлено, що посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно з метою привласнення або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітального ремонту опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста.

Наразі тривають одночасні обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.

Раніше УНН повідомляв, що в Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради поліція проводить обшук.

Українські Національні Новини

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