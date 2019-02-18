Должностных лиц Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Николаевском городском совете следователи проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты имущества. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"Осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского городского совета", - сообщает пресс-служба.
Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушение, вероятно с целью присвоения или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставления услуг по разработке схемы теплоснабжения города.
Сейчас продолжаются одновременные обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.
Ранее сообщал УНН, что в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция проводит обыск.