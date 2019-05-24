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В Департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета снова проводят обыски

В Департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета снова проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 8151 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета снова проводят обыски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента, опубликованную в Facebook.

"Сегодня, 24 мая, с самого утра в департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета нагрянули с обыском представители СУ ГУНП в Николаевской области в рамках уголовного производства по номеру 12018150000000241", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, это уже третий раз в департаменте ищут документ "Схема теплоснабжения города Николаева", которая была успешно утверждена в Минрегионстрое и передана следователям.

"Учитывая частоту обысков и то невероятное воодушевление, с которым они проводятся, считаем их политическим заказом. Такие действия призваны не только запятнать департамент энергетики, но и заблокировать его работу, ведь сотрудников департамента не пускали на рабочие места, держа их в коридоре, выпуская только в туалет, и то после нескольких просьб", - добавили в Департаменте.

Напомним, в феврале этого года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция уже проводила обыск.

Как сообщал УНН, должностных лиц Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджета.

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