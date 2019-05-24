В Департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета снова проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Департаменте энергоэффективности Николаевского горсовета снова проводят обыски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента, опубликованную в Facebook.
"Сегодня, 24 мая, с самого утра в департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета нагрянули с обыском представители СУ ГУНП в Николаевской области в рамках уголовного производства по номеру 12018150000000241", - говорится в сообщении.
Как отметили в мэрии, это уже третий раз в департаменте ищут документ "Схема теплоснабжения города Николаева", которая была успешно утверждена в Минрегионстрое и передана следователям.
"Учитывая частоту обысков и то невероятное воодушевление, с которым они проводятся, считаем их политическим заказом. Такие действия призваны не только запятнать департамент энергетики, но и заблокировать его работу, ведь сотрудников департамента не пускали на рабочие места, держа их в коридоре, выпуская только в туалет, и то после нескольких просьб", - добавили в Департаменте.
Напомним, в феврале этого года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция уже проводила обыск.
Как сообщал УНН, должностных лиц Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджета.