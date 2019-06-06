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Директор ДЮСШ растратил почти 700 тыс. грн государственных средств

Директор ДЮСШ растратил почти 700 тыс. грн государственных средств

Киев  •  УНН

 • 9670 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Директору одной из ДЮСШ Черкасс сообщили о подозрении в присвоении и завладении бюджетными средствами на сумму 670 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Следствие установило, что злоумышленник, по предварительному сговору с исполнительным директором и предпринимателем, способствовал присвоению чужого имущества - средств местного бюджета, внесению заведомо ложных сведений в официальные документы по выполнению работ капитального ремонта здания ДЮСШ по гребле и завладению средствами местного бюджета в размере 670 тыс. грн.

На основании собранных в уголовном производстве доказательств директору спортивной школы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособник в совершении присвоения, завладении чужим имуществом, которое находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (пособник в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, СБУ разоблачила депутатов на "списании" денег из бюджета как зарплат.

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