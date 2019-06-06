Бізнесмен піде під суд за заволодіння грошима столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрядник постав перед судом за фактом заволодіння коштами КП "Київський метрополітен". Йдеться про 100 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння заступником директора приватного підприємства-підрядника коштами КП "Київський метрополітен". Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 364-1 КК України скеровано до суду для розгляду по суті", - вказали у прокуратурі.
Як зазначається, слідством встановлено, що після перемоги на тендері підприємство виконувало ремонтні роботи на базі відпочинку КП "Київський метрополітен". "При цьому, в порушення вимог чинного законодавства підрядник завищив вартість виконаних робіт, чим спричинив збитки громадським інтересам на суму в розмірі 100 тис. грн", - додали у відомстві.
За результатами розслідування, як вказано, збитки завдані КП "Київський метрополітен" відшкодовано в повному обсязі.
Нагадаємо, директора ДЮСШ запідозрили у розтраті майже 700 тис. грн державних коштів.