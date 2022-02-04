Драка со стрельбой возле обменника в центре Киева: суд арестовал троих мужчин с правом внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу с возможностью внесения залога трех мужчин, которые являются подозреваемыми в деле о драке со стрельбой возле обменника криптовалюти в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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“Сегодня, 4 февраля, Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что им грозит до семи лет лишения свободы.
Дополнение
В полиции напомнили, что драка со стрельбой случилась на улице Владимирской в Шевченковском районе столицы. Тогда за хулиганские действия у здания финансового учреждения 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Впоследствии правоохранители открыли производство и отметили, что среди участников конфликта нет людей с огнестрельным ранением.