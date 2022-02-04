Бійка зі стріляниною біля обмінника у центрі Києва: суд арештував трьох чоловіків з правом внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва відправив під варту з можливістю внесення застави трьох чоловіків, які є підозрюваними у справі щодо бійки зі стріляниною біля обмінника криптовалюти в центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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“Сьогодні, 4 лютого, Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Доповнення
У поліції нагадали, що бійка зі стріляниною трапилась на вулиці Володимирській у Шевченківському районі столиці. Тоді за хуліганські дії біля приміщення фінансової установи 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Згодом правоохоронці відкрили провадження та наголосили, що серед учасників конфлікту немає людей з вогнепальним пораненням.