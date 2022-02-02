Бійка зі стріляниною в центрі Києва: відкрито провадження, є двоє потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через бійку зі стріляниною біля обмінника криптовалюти в центрі Києва правоохоронці відкрили провадження. Серед учасників конфлікту немає людей з вогнепальним пораненням. Двох людей доправлено у лікарню. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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"Сьогодні, 2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, внаслідок чого двох осіб доправили у лікарню.
"Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", - зазначили в повідомленні.
Як повідомили, наразі із людьми, яких доправили в лікарню, спілкуються слідчі.
"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Журналістам старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва повідомила, що стріляв один з учасників акції.
Проте ветеран АТО Михайло Майман заявив ЗМІ, що під час інциденту підстрелили націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка.
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"Знаю одного учасника, того, кого підстрелили, його звуть Олексій Середюк. Стан у нього важкий, він у лікарні перебуває. Служив у батальйоні "Свята Марія" з 2014 по 2017 рік. Учасник "Іловайського котла". На сьогодні він активно займається діяльністю з фінансування тероризму України в Росію. Цей обмінний пункт, до якого вони сьогодні прийшли, за їхньою інформацією там через біткоїни, криптовалюту переказують гроші з України до Росії",- розповів він.
Що було раніше
У соціальних мережах поширили відео стрілянини на столичній вулиці Володимирська, 23 біля обмінника криптовалюти. У поліції повідомили, що до управління поліції доправили приблизно 10 осіб
25 січня представник інкасаторської служби влаштував стрілянину неподалік Головного управління Служби безпеки на вулиці Володимирська.