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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бійка зі стріляниною в центрі Києва: відкрито провадження, є двоє потерпілих

Бійка зі стріляниною в центрі Києва: відкрито провадження, є двоє потерпілих

Київ • УНН

 • 11544 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через бійку зі стріляниною біля обмінника криптовалюти в центрі Києва правоохоронці відкрили провадження. Серед учасників конфлікту немає людей з вогнепальним пораненням. Двох людей доправлено у лікарню. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Цитата

"Сьогодні, 2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, внаслідок чого двох осіб доправили у лікарню.

"Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", - зазначили в повідомленні.

Як повідомили, наразі із людьми, яких доправили в лікарню, спілкуються слідчі.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Журналістам старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва повідомила, що стріляв один з учасників акції.

Проте ветеран АТО Михайло Майман заявив ЗМІ, що під час інциденту підстрелили націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка.

Цитата

"Знаю одного учасника, того, кого підстрелили, його звуть Олексій Середюк. Стан у нього важкий, він у лікарні перебуває. Служив у батальйоні "Свята Марія" з 2014 по 2017 рік. Учасник "Іловайського котла". На сьогодні він активно займається діяльністю з фінансування тероризму України в Росію. Цей обмінний пункт, до якого вони сьогодні прийшли, за їхньою інформацією там через біткоїни, криптовалюту переказують гроші з України до Росії",- розповів він.

Що було раніше

У соціальних мережах поширили відео стрілянини на столичній вулиці Володимирська, 23 біля обмінника криптовалюти. У поліції повідомили, що до управління поліції доправили приблизно 10 осіб

25 січня представник інкасаторської служби влаштував стрілянину неподалік Головного управління Служби безпеки на вулиці Володимирська.

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