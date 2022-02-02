Драка со стрельбой в центре Киева: открыто производство, есть двое пострадавших

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"Сегодня, 2 февраля, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финансового учреждения на улице Владимирской", - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно установлено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего двух человек доставили в больницу.

"Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате никто не пострадал", - отметили в сообщении.

Как сообщили, сейчас с людьми, которых доставили в больницу, общаются следователи.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Журналистам старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева сообщила, что стрелял один из участников акции.

Однако ветеран АТО Михаил Маймаи заявил СМИ, что во время инцидента подстрелили националиста и ветерана войны Алексея Середюка.

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"Знаю одного участника, того, кого подстрелили, его зовут Алексей Середюк. Состояние у него тяжелое, он в больнице находится. Служил в батальоне "Святая Мария" с 2014 по 2017 год. Участник "Иловайского котла". На сегодня он активно занимается деятельностью по финансированию терроризма Украины в Россию. Этот обменный пункт, к которому они сегодня пришли, по их информации там через биткоины, криптовалюту переводят деньги из Украины в Россию", - рассказал он.

Что было раньше

В социальных сетях распространили видео стрельбы на столичной улице Владимирская, 23 возле обменника криптовалюти. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили примерно 10 человек



25 января представитель инкассаторской службы устроил стрельбу близ Главного управления Службы безопасности на улице Владимирская.



