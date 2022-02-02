Драка со стрельбой в центре Киева: открыто производство, есть двое пострадавших

ukru
15 марта, 19:03 • 102366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133495 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118144 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112100 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101915 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100040 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87100 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120011 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125529 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127040 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 18364 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 30242 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 32581 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 49257 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 14377 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120013 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120241 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258281 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287733 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103632 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125530 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110358 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127709 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129816 просмотра
Актуальное
Драка со стрельбой в центре Киева: открыто производство, есть двое пострадавших

Драка со стрельбой в центре Киева: открыто производство, есть двое пострадавших

Киев • УНН

 • 11543 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за драки со стрельбой возле обменника криптовалюты в центре Киева правоохранители открыли производство. Среди участников конфликта нет людей с огнестрельным ранением. Два человека доставлены в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Цитата

"Сегодня, 2 февраля, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финансового учреждения на улице Владимирской", - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно установлено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего двух человек доставили в больницу.

"Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате никто не пострадал", - отметили в сообщении.

Как сообщили, сейчас с людьми, которых доставили в больницу, общаются следователи.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Журналистам старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева сообщила, что стрелял один из участников акции.

Однако ветеран АТО Михаил Маймаи заявил СМИ, что во время инцидента подстрелили националиста и ветерана войны Алексея Середюка.

Цитата

"Знаю одного участника, того, кого подстрелили, его зовут Алексей Середюк. Состояние у него тяжелое, он в больнице находится. Служил в батальоне "Святая Мария" с 2014 по 2017 год. Участник "Иловайского котла". На сегодня он активно занимается деятельностью по финансированию терроризма Украины в Россию. Этот обменный пункт, к которому они сегодня пришли, по их информации там через биткоины, криптовалюту переводят деньги из Украины в Россию", - рассказал он.

Что было раньше

В социальных сетях распространили видео стрельбы на столичной улице Владимирская, 23 возле обменника криптовалюти. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили примерно 10 человек

25 января представитель инкассаторской службы устроил стрельбу близ Главного управления Службы безопасности на улице Владимирская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы