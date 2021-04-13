Бой с "той стороной": обострение на Донбассе грозит Украине чем-то хуже войну

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ситуация на фронте сегодня вызывает большое беспокойство: ежедневно сводки с Донбасса говорят о нарушениях "режима тишины" со стороны боевиков и присутствующих там российских военных формирований. Почти ежедневно появляются сообщения о погибших военных. С начала года почти три десятка украинских военнослужащих погибли в этой войне.

Напряжение нарастает. Ее испытывают уже даже те украинцы, которые больше обеспокоены не подействует на Донбассе или в Крыму, а карантинными ограничениями и ценами на коммуналку.

УНН подготовил для вас обзор текущей ситуации, а также прогнозы экспертов относительно возможных сценариев.

Для удобства, мы выделим три основных фронта, на которых Россия ведет боевые действия против нашего государства: непосредственно Донбасс, дипломатическая арена и информационное поле, а также локацию, где активные пока не ведутся - российско-украинскую границу.

Ситуация в Донбассе

Как уже отмечалось, эскалация конфликта нарастает с начала года. Однако отправной точкой, заставила политиков и мировое сообщество вновь привлечь внимание к Украине, стали обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В этот день погибли четыре украинских военнослужащих.

После этого, нарастающее обострение почувствовала вся страна. Даже народные депутаты заметили, что Россия таки агрессор, да еще и обратились к международному сообществу с соответствующим заявлением.

"С начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, рост зафиксированных Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине фактов нарушения режима прекращения огня, патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сталкиваются со все более многочисленными препятствиями в своей работе на временно оккупированной территории продолжается незаконное пересечение неконтролируемой Правительством Украины участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований Российской Федерации. Уже несколько месяцев под разными предлогами блокируется конструктивная работа Трехсторонней контактной группы ", - говорят народные избранники в заявлении, принятом 30 марта текущего года.

Однако российская эскалация на востоке продолжается до сих пор. Так, по данным Офиса Президента, с начала года по состоянию на 12 апреля от вражеских пуль погибли по меньшей мере 26 украинских защитников.

По мнению военных экспертов, обострение будет только продолжаться.

"Россия будет продолжать эскалацию, будет убивать наших ребят, причем будет пытаться как можно больше убить. Потому что это - единственный рычаг давления оставшийся на политическое руководство Украины со стороны России. Они каждым нашим убитым бойцом расшатывают ситуацию внутри страны, так как Зеленский обещал мир - нет мира, люди погибают ", - сказал УНН военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главная стратегическая ошибка Президента Украины в том, что он "потокае" российскому лидеру Владимиру Путину.

"Потокае в том, что не хочет официально признать Россию стороной конфликта. До тех пор, пока он будет говорить, что мы воюем с "той стороной", как он сделал на Парижском саммите - фактически подтвердил, что Россия является страной миротворцев, а не стороной конфликта - Путин будет использовать это против него и против нашей страны .Сенс всех переговоров по Донбасса на сегодняшний день - он бессмыслен. Он не имеет смысла. Потому что у нас нет стороны, с которой мы ведем переговоры ", - отметил собеседник.

Упомянутое уже обращение народных депутатов он считает не больше чем "манипуляцией".

"У нас есть и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, где Россия называется страной-агрессором. Но, это - внутренний документ. Мы здесь, внутри Украины, можем хоть на всех заборах написать, кто такой Путин. Но это не имеет юридической силы за пределами границ Украины. Международное сообщество не может апеллировать внутренними юридическими документами Украины. Должна быть официальное заявление на международном уровне с объявлением стороны конфликта. Вот в чем манипуляция ", - объясняет эксперт.

Последствий эскалации на Донбассе, в комментарии УНН высказался другой эксперт, спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он в частности не исключил возможность, что Россия хочет единолично установить контроль "миротворцев" на этой территории.

"Когда они (русские - ред.) За одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят" мы - миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов ". К тому же, там может быть какой-то теракт или какой обстрел позиций, массовая гибель их военнослужащих или мирных жителей, попытка расшатать ситуацию с мальчиком (ребенок, погибла на Донбассе 2 апреля - ред.) И др. Это - гораздо худший сценарий, чем полномасштабная война, такое одностороннее провозглашение миротворческой операции ... И тогда все это становится очень сложной ситуацией, с которой пока не известно, как выходить. Хотя, конечно, определенные планы у нашего руководства и партнеров есть ", - пояснил Арестович.

По его словам, сейчас украинская сторона рассматривает два возможных сценария: попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск-3" или это план из одностороннего введения "миротворцев".

О вероятности такого розвидку событий заявил и Жданов, спрогнозировав даже путь, которым может пойти Россия для выполнения своего плана.

"Это произойдет так же, как 1 сентября 1939. Они переоденут какой артиллерийское подразделение в нашу форму, выйдут в "серую зону", (мы же отводим войска в одностороннем порядке, и "серая зона" - в километры в ширину), и бить по своим позициям, и под камеру снимут, что оттуда прилетели боеприпасы. И под этим соусом они поднимут флаг миротворцев, как они сделали это в Абхазии, когда 15-й армейский корпус внезапно стал корпусом миротворческих сил по мандату СНГ ", - отметил эксперт.

По его мнению, Путин может преподнести это россиянам, как некую "маленькую победоносную войну" - ведь "защитили" русскоязычных и граждан РФ, проживающих в этих районах, от "укрофашистив" или "бандеровцев".

"И это, возможно, поспособствует победе партии" Единая Россия "в сентябре на выборах в Государственную Думу России, и это возможно поднимет рейтинг самого Путина, и это возможно отвлечет россиян от того кризиса, в том числе политической и экономической, которая продолжается в России . Но стратегически Путин проиграет - он потеряет Украина. Далее договариваться с российской стороной в Минском формате не будет смысла. А если нет Украины - нету империи ", - добавил он.

Ситуация на границе

Одновременно с эскалацией, украинцы и международное сообщество забили тревогу на фоне резкого увеличения присутствия российских сил вблизи границ нашего государства.

Так, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, докладывая в Раде, сообщил , что, по данным военных, вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Автономной Республике Крым, находятся 28 батальонных тактических групп противника.

Они находятся в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма.

"Но в последнее время из разных регионов России под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместных стратегических учений" Запад 2021 "вооруженные силы России осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге ", - пояснил тогда Хомчак.

По его словам, в целом ожидается дополнительное сосредоточения до 25-ти батальонных тактических групп.

Главнокомандующий сообщил также, что на территории Ростовской области дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что "обеспечивает минимально необходимый комплекс мероприятий немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины".

Но армию в опасно близком расположении к нашей суверенной территории заметили не только украинские военные.

Последние несколько недель в соцсетях распространяются видео, в том числе с территории Воронежского области РФ, с колоннами тяжелой военной техники.

Более того, аналитическая группа расследований Conflict Intelligence Team рассказала о развернутый в той же области полевой лагерь, а журналисты с The New York Times и Bellingcat получили даже его снимки из космоса.



Аналитики агентства Janes пошли дальше, узнав , что россияне перебросили к нашим границам системы баллистических ракет малой дальности "Искандер".



Итак, как правильно отметили в Белом доме, пока количество российских военнослужащих, сосредоточенных у границы с Украиной, является крупнейшей с 2014 года. Именно это утверждение вызывает большое беспокойство, однако эксперты советуют не паниковать преждевременно.

"Нет реального группировки войск для того, чтобы осуществлять наступательную операцию, тем более такого масштаба, о котором заявляют, к сожалению, и наши политики. Ракетная бригада в Воронежской области - она там дислоцируется. Как говорил министр обороны РФ Шойгу, они с четверга начали плановую проверку боеспособности частей. То есть, они ее подняли по тревоге и вывезли в полевой лагерь. Через 3 дня часть вернется к пункта постоянной дислокации, а у нас эти фото гоняют по всем газетах. Переброска войск была осуществлена также не до нашей границы, а на Кубань одну бригаду. И одну бригаду завели в Крым ", - отметил Олег Жданов.

Он отметил также, что "Искандеры" принадлежат именно той бригаде, которую розрогнулы в Воронежской области для проверки боеспособности.

"Господин Хомчак, выступая в Верховной Раде и рассказывая, что Россия перебрасывает войска к нашей границе - он же точно знает, видя разведданные, - куда и сколько перебрасывают, но почему-то об этом не говорит, даже народным депутатам. Он создает атмосферу страха, а затем ставят на голосование закон о призыве резервиств без объявления мобилизации - и все голосуют ", - добавляет он.

Арестович тоже считает, что войны не будет, но предупреждает - напряженная ситуация на границе будет наблюдаться до осени, пока не завершатся совместные российско-белорусские военные учения "Запад".

"Запад-2021", совместные российско-белорусские учения, их активная фаза в сентябре. К сентябрю будет угрожающий период, каждый день. Особенно опасны 9 мая или 24 августа, потому что Путин очень любит символические даты. Не исключено, что они захотят получить "Великую победу", или показать, что никакой независимости в Украине нет, и тому подобное. Но в принципе к октябрю - "красный" период ", - заявил советник Офиса Президента.

Но не только экспертным мнением богатые. Ситуацию для УНН прокомментировали украинские пограничники - говорят, все под контролем.

"Ситуация контролируется. Обстановку мы постоянно отслеживаем. Следует понимать, что в зоне видимости и непосредственно линии границы пограничники не наблюдают на территории РФ скопления любой техники или сил. В то же время мы враховужмо информацию ГШ ВСУ по наращиванию соседней страной сил на направлении границы ", - сказал нам помощник председателя Госпогранслужбы Украины - прессекретар Андрей Демченко.

Стоит отметить, что небезосновательно внимание Украины и мира к русским войскам опасно близко к украинской земле получила фидбэк Кремля, где заявили, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным" , неуверенно добавив, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы".

информационная война

Для тех, кто по каким-то причинам следит за российскими СМИ, не будет секретом, что об Украине там говорят много но не в лучшем, мягко говоря, контексте. Но, в отличие от привычных трендов, в последние недели кремлевская пропаганда стала еще более агрессивной и приобрела конкретные очертания: вроде это Украина "нападает" на свои земли и готовит "провокации" на востоке.

Чего только стоит сообщение о гибели ребенка вроде результате атаки украинской беспилотника на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Сообщение можно найти абсолютно на всех провластных российских СМИ.

Стоит заметить , что, к сожалению, на Донбассе действительно погибла ребенка. Но не от действий украинской армии - по информации журналистов, свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашла в гараже.

Киев все же призвал ОБСЕ разобраться в ситуации, пока в РФ шьют очередную «дело» против украинской армии.

Если же говорить о ситуации в целом - здесь лучше предоставить слово аналитикам из проекта "ЕС против дезинформации" (EU vs Disinformation), которые, исследовав нарративы агрессора, пришли к выводу, что прокремлевские СМИ готовили информационное пространство к действиям против Украины уже несколько месяцев подряд.

Если коротко и в общих чертах, аналитики описывают пять базовых шагов кремлевской пропаганды, которая готовит возможную площадку для своих вооруженных сил. Выглядит он следующим чном:

1) Поверните Донбасс домой!

(Помните, как главред пропагандистского RT Маргарита Симоньян ездила на оккупированные территории и спрашивала о "присоединении Донбасса"? А еще заявления о "русскоязычных жителей" восточных территорий Украины)

2) Украина готовит геноцид!

Аналитики заметили этот срок - который прокремлевская пропаганда почти не употребляет в соответствии с международно принятым толкованием - в статьях менее трех изданий в течение одной недели.

3) Украина готовит наступление на Донбасс!

(Пишут о "военную операцию", которую якобы готовит Украины против оккупированных территорий; обычно в сочетании с нарративами о коварных страны Запада, которые управляют процессом)

4) Украина обстреливает села и убивает детей!

(См. Выше)

5) С этого утра, мы начинаем вести огонь.

"Прокремлевское СМИ до настоящего времени создали обстановку, в которой Украина является агрессором. Любой вид операции будет описываться как оборонная мера или как мера защиты. Военная акция оправдана, задолго до того, подготовлена тщательно настроенной информационной кампанией ", - отмечают аналитики.

Международные партнеры, словом и делом

Стоит отметить, что, хотя возможно гибридные механизмы имеют свое влияние на русское население, однако Западные партнеры после событий 2014 уже достаточно развили критическое мышление.

Так, на сегодня все партнеры Украины, ведущие страны Европы и мира, выразили поддержку нашей страна и осудили действия РФ. Отдельно стоит выделить Министерство иностранных дел, которое должно быть работает без выходных, ведь только за 11 дней наш глава МИД Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральной секретаршей ОБСЕ.

Поддержку Украины выразило руководство НАТО - Генеральный секретарь альянса на прошлой неделе первым позвонил украинскому Президенту.

Говоря о Пивничниоатлантичний альянс, Алексей Арестович выразил уверенность, что в случае агрессивных действий РФ от союзников следует ожидать не только "беспокойство", но и реального ответа.

"Если не будет прямых столкновений, то может быть введена, например, бесполетная зона, чтобы Россия не использовала авиацию, крылатые ракеты. А может быть просто предоставление огромного количества военной помощи, в том числе современного оружия, и Россия просто захлебнется в собственной крови, спробуючы то там захватить у нас ", - отметил он.

Комментируя ситуацию для УНН, официальный представитель НАТО отметил, что Альянс "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Союзники по НАТО не признают и никогда не признают незаконной аннексию Крыма Россией и по-прежнему серьезно обеспокоены продолжающейся дестабилизацией Россией Восточной Украины, в том числе ее недавним наращиванием вооруженных сил и продолжающимися нарушениями режима прекращения огня. Украина является ценным и давним партнером НАТО, и за последние годы мы еще больше активизировали наш политический диалог и практическое сотрудничество. НАТО проводит политику открытых дверей относительно членства, и союзники поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году ", - отметил представитель Альянса.

Да что там говорить, если даже президент США Джо Байден в этот напряженный период позвонил Зеленскому для обсуждения ситуации.

Отдельно по США стоит отметить, что американские друзья еще две недели назад сообщили Турцию (а они обязаны это делать по конвенции Монтре) об отправке двух своих военных кораблей в Черное море на фоне напряженности в Украине и на ее границе.

Литва как наш близкий друг тоже не осталась в стороне. После российских маневров Вильнюс официально заявил, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству - а это, я напомню, наша стратегическая цель по меньшей мере с 2014 года.

"Что касается наших западных партнеров - здесь я скажу, что как всегда, палка в двух концах. На стратегическом, на международном уровне мы выиграли - тем, что мы подхватили эту тему и раздули волну конфронтации - мы выиграли тем, что испугали не только себя, но и все международное сообщество. Все отреагировали положительно в нашу пользу. Все выразили Российской Федерации беспокойство, возмущение, тревогу относительно действий России в направлении Украины ", - замечает по этому поводу Олег Жданов.

Что в итоге

Несмотря на сложные условия: русский эскалацию на Донбассе, увеличение контингента РФ на украинских границах и в Крыму, несмотря на информационные и гибридные угрозы и тяжелую экономическую ситуацию, Украина имеет мощную, выстроенную армию и поддержку мощных союзников.

Украинский повестку дня снова в поле зрения мировой политики, и в этих условиях, на глазах всего мира Путину вряд ли удастся устроить полномасштабную войну за украинские земли.

Украина сегодня - это не та Украина, которая была в 2014 году, и Кремлю не стоит забывать об этом, готовясь провернуть очередной свой замысел.