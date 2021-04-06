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Інформаційні війська РФ формують медійний "фон" для виправдання злочинів російської армії – МЗС

Інформаційні війська РФ формують медійний "фон" для виправдання злочинів російської армії – МЗС

Київ • УНН

 • 26304 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Коли Росія загострює безпекову ситуацію на сході України , її інформаційні війська формують медійний "фон" для виправдання злочинів російської армії. Таким чином речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснює вкид кремлівських медіа про загибель дитини в ОРДЛО начебто внаслідок дій ЗСУ, передає УНН.

Цитата:

"В контактах з міжнародними партнерами Україна наголошує, що, як тільки Росія загострює безпекову ситуацію на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують медійний "фон" для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій. Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації", - написав Ніколенко у Facebook.

Деталі

Речник зовнішньополітичного відомства нагадав, що на минулих вихідних російські ЗМІ активно поширювали новину прозагибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.

Як зазначив Ніколенко, агенство Stopfake спростувало цей фейк.

За інформацією журналістів, свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

Крім того, нагадує речник МЗС України, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій, тож жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти.

Дипломат зазначив також, що "фейки про вбитих дітей – невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України" - на кшталт вигаданого "розп’ятого" хлопчика в Слов’янську.

"Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань", - зазначив Ніколенко.

"Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо й над іншими міжнародними ініціативами", - додав він.

Контекст

Російські та прокремлівські видання раніше цього тижня поширили інформацію про те, що нібито внаслідок атаки українського безпілотника на непідконтрольній Києву частині Донбасу загинула дитина.

Що було раніше

Українська сторона СЦКК надіслала СММ ОБСЄ ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в населеному пункті Олександрівське Донецької області.

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