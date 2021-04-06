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Информационные войска РФ формируют медийный "фон" для оправдания преступлений российской армии - МИД

Информационные войска РФ формируют медийный "фон" для оправдания преступлений российской армии - МИД

Киев  •  УНН

 • 26287 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Когда Россия обостряет ситуацию с безопасностью на востоке Украины, ее информационные войска формируют медийный "фон" для оправдания преступлений российской армии. Таким образом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объясняет вброс кремлевских медиа о гибели ребенка в ОРДЛО вроде результате действий ВСУ, передает УНН.

Цитата:

"В контактах с международными партнерами Украина отмечает, что, как только Россия обостряет ситуацию с безопасностью на востоке, ее информационные войска идут впереди и формируют медийный "фон" для оправдания преступлений российской армии. История о ребенке из Александровского - очередной пример инструментария таких операций. Наши стратегические партнеры это прекрасно понимают и не воспринимают российские инсинуации", - написал Николенко в Facebook.

Детали

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что на прошлых выходных российские СМИ активно распространяли новость о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское.

Как отметил Николенко, агентство Stopfake опровергло этот фейк.

По информации журналистов, свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже.

Кроме того, напоминает пресс-секретарь МИД Украины, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций, поэтому ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь.

Дипломат отметил также, что "фейки об убитых детях - неотъемлемая часть российских психологических операций против Украины" - вроде вымышленного "распятого" мальчика в Славянске.

"Как и прошлый, нынешний вброс имеет цель разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок", - отметил Николенко.

"Российские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наша страна накопила мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность специализированные центры противодействия дезинформации. Работаем и над другими международными инициативами", - добавил он.

Контекст

Российские и прокремлевские издания ранее на этой неделе распространили информацию о том, что якобы в результате атаки украинского беспилотника на неподконтрольной Киеву части Донбасса погиб ребенок.

Что было раньше

Украинская сторона СЦКК прислала СММ ОБСЕ ноту о намерениях окупацийноӥ администрациӥ фальсифицировать события в населенном пункте Александровское Донецькоӥ области.

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