Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Бывший прокурор АР Крым приговорен к 15 годам заключения за государственную измену

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Бывший прокурор АР Крым признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

Бывший прокурор АР Крым приговорен к 15 годам заключения за государственную измену

Суд заочно признал виновным экс-прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены и назначил ему наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Как проинформировали в Офисе Генерального прокурора, следствие доказало, что в апреле 2014 года, после начала оккупации полуострова, бывший украинский прокурор перешел на сторону государства-агрессора. Он принял предложение представителей оккупационной администрации РФ и занял должность так называемого "прокурора".

Вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина: боевик Полуполтинных получил заочное подозрение03.11.25, 13:14 • 3722 просмотра

С 2018 года осужденный занимал руководящие должности в незаконно созданных "прокуратурах" Крыма, организовывал работу подчиненных и координировал деятельность оккупационных правоохранительных структур.

Дело рассматривалось заочно, поскольку обвиняемый скрывается на временно оккупированной территории.

Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски04.11.25, 17:06 • 3340 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Обыск
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Крым