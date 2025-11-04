Бывший прокурор АР Крым приговорен к 15 годам заключения за государственную измену
Киев • УНН
Бывший прокурор АР Крым признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.
Суд заочно признал виновным экс-прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым в совершении государственной измены и назначил ему наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
Как проинформировали в Офисе Генерального прокурора, следствие доказало, что в апреле 2014 года, после начала оккупации полуострова, бывший украинский прокурор перешел на сторону государства-агрессора. Он принял предложение представителей оккупационной администрации РФ и занял должность так называемого "прокурора".
С 2018 года осужденный занимал руководящие должности в незаконно созданных "прокуратурах" Крыма, организовывал работу подчиненных и координировал деятельность оккупационных правоохранительных структур.
Дело рассматривалось заочно, поскольку обвиняемый скрывается на временно оккупированной территории.
