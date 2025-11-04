Колишнього прокурора АР Крим засуджено до 15 років ув’язнення за державну зраду

Суд заочно визнав винним експрокурора прокуратури Автономної Республіки Крим у скоєнні державної зради та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як проінформували в Офісі Генерального прокурора, слідство довело, що у квітні 2014 року, після початку окупації півострова, колишній український прокурор перейшов на бік держави-агресора. Він прийняв пропозицію представників окупаційної адміністрації рф і обійняв посаду так званого "прокурора".

Вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна: бойовик Полуполтінних отримав заочну підозру

З 2018 року засуджений обіймав керівні посади в незаконно створених "прокуратурах" Криму, організовував роботу підлеглих і координував діяльність окупаційних правоохоронних структур.

Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачений переховується на тимчасово окупованій території.

Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки