Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. Об этом свидетельствуют протоколы суда над экс-чиновником, состоявшегося в четверг. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания речь идет о Викторе Мануэле Роша, который занимал должность посла США в Боливии с 2000 по 2002 год.

Согласно документу суда, Роча признал свое десятилетие работы на Кубу во время серии встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за тайного представителя Главного управления разведки Кубы.

В декабре его обвинили в совершении нескольких федеральных преступлений, в том числе инкриминировали и деятельность нелегального иностранного агента и использование паспорта, полученного мошенническим путем.

США обвиняют Роша в поддержке Кубы и ее тайной миссии по сбору разведданных против Вашингтона с 1981 года.

Впрочем, еще в середине февраля он не признал себя виновным, и стороны по делу объявили в четверг, что он "изменит свою вину", согласно записи в онлайн-системе судебных протоколов США.

Официальный приговор экс-послу США объявят 12 апреля.

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Справочно

Роша работал в Государственном департаменте с 1981 по 2002 год, сообщило Министерство юстиции, когда ему предъявили обвинения. Он работал в Совете национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год и работал советником командующего Южным командованием вооруженных сил США примерно с 2006 по 2012 год.

По делу в шпионаже Роша арестовали в декабре прошлого года.