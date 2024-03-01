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Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 22:27  •  6147 просмотра

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Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство.

Бывший посол США признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. Об этом свидетельствуют протоколы суда над экс-чиновником, состоявшегося в четверг. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания речь идет о Викторе Мануэле Роша, который занимал должность посла США в Боливии с 2000 по 2002 год.

Согласно документу суда, Роча признал свое десятилетие работы на Кубу во время серии встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за тайного представителя Главного управления разведки Кубы.

В декабре его обвинили в совершении нескольких федеральных преступлений, в том числе инкриминировали и деятельность нелегального иностранного агента и использование паспорта, полученного мошенническим путем.

США обвиняют Роша в поддержке Кубы и ее тайной миссии по сбору разведданных против Вашингтона с 1981 года.

Впрочем, еще в середине февраля он не признал себя виновным, и стороны по делу объявили в четверг, что он "изменит свою вину", согласно записи в онлайн-системе судебных протоколов США.

Официальный приговор экс-послу США объявят 12 апреля.

В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии27 февраля 2024, 21:11 • 26487 просмотров

Справочно

Роша работал в Государственном департаменте с 1981 по 2002 год, сообщило Министерство юстиции, когда ему предъявили обвинения. Он работал в Совете национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год и работал советником командующего Южным командованием вооруженных сил США примерно с 2006 по 2012 год.

По делу в шпионаже Роша арестовали в декабре прошлого года.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Колишній посол США в Болівії визнав у суді, що шпигував на користь Куби впродовж десятиліть
Former US Ambassador to Bolivia admits in court that he spied for Cuba for decades
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Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство.

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