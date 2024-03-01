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Колишній посол США в Болівії визнав у суді, що шпигував на користь Куби впродовж десятиліть

Київ • УНН

 • 31909 перегляди

Колишній посол США в Болівії Віктор Мануель Роча визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби протягом десятиліть. За даними Міністерства юстиції США це одне з наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд.

Колишній посол США в Болівії визнав у суді, що шпигував на користь Куби впродовж десятиліть

Колишній посол США визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби протягом десятиліть. Про це свідчать протоколи суду над ексчиновником, що відбувся у четвер. За даними Міністерства юстиції США це одне з наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними видання мова йде про Віктора Мануеля Роша, який обіймав посаду посла США в Болівії з 2000 по 2002 рік.

Згідно з документом суду, Роча визнав своє десятиліття роботи на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.

У грудні його звинуватили у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема інкримінували й діяльність нелегального іноземного агента та використання паспорта, отриманого шахрайським шляхом.

США закидають Роша підтримку Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.

Втім ще у середині лютого він не визнав себе винним, і сторони у справі оголосили в четвер, що він "змінить свою провину", згідно із записом в онлайн-системі судових протоколів США.

Офіційний вирок екс-послу США оголосять 12 квітня.

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Довідково

Роша працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, повідомило Міністерство юстиції, коли йому висунули звинувачення. Він працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік і працював радником командувача Південним командуванням збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік.

По справі у шпигунстві Роша заарештували в грудні минулого року.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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