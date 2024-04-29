Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии
Киев • УНН
Бывший государственный министр Грузии Алекси Петриашвили был задержан на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси.
Бывший государственный министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили задержан на протестной акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси, пишет УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Экс-министру вменяется мелкое хулиганство и неповиновение полиции по Кодексу административных правонарушений Грузии.
По словам супруги Петриашвили, телеведущей Эки Мишвеладзе, политик находится в следственном изоляторе в столичной районе Дигоми. "Это незаконное задержание, и вообще все, что делали полицейские, было незаконно", - заявила она.
Петриашвили занимал пост госминистра в 2012-2014 годах. Партия "Свободные демократы", которую он представлял, в то время входила в правящую коалицию вместе с "Грузинской мечтой".
До сих пор МВД Грузии не назвало общее число задержанных на акции 28 апреля.
Участие в митинге перед парламентом принимали тысячи человек. Они требовали отзыва законопроекта, который западные партнеры Грузии называют авторитарным и инспирированным россией.
Ситуация, как указано, накалилась после того, как демонстранты обратились к полиции с просьбой вывесить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной к митингу правящей партии "Грузинская мечта". Конструкцию охраняли сотни патрульных полицейских.
Как отмечает издание, словесные перепалки переросли в стычки. Сотрудники МВД использовали металлические ограждения, чтобы оттолкнуть приближающихся ко сцене демонстрантов. Полиция распылила в толпе перцовый спрей.
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Вскоре, как сообщается, в повышенную готовность были приведены силы спецназа. Они выстроились со стороны площади Свободы, на прилегающих к парламенту улицах Чичинадзе и 9 Апреля. Попутно продолжались мелкие инциденты и задержания демонстрантов. Силы полиции были отозваны ближе к завершению акции, в районе 3 часов ночи.
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Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии
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